النيابة العامة تنهى تحقيقاتها فى واقعة اعتداء حسام حسن على مصور الداخلية

أنهت النيابة الكلية تحقيقاتها فى واقعة اعتداء حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، على مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية بعد الاستماع لأقول العميد وائل نصار رئيس فرع الأمن العام بالإسماعيلية.

وقال رئيس فرع الأمن العام فى أقواله أمام النيابة العام إن المتهمين تعديا على مصور المديرية بالضرب وتحطيم الكاميرا الخاصة بجهة عمله والاستيلاء على كارت الميمورى وهذا ما تم تسطيره فى محضر تحريات الأمن العام فرع الإسماعيلية.

وقال مصدر قضائى إنه جارٍ الآن رفع التحقيقات إلى المستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية تمهيدًا لرفعها للنائب العام باعتبار أن القضية أخذت "رأى عام" وذلك لاتخاذ القرار.

وحررت النيابة الكلية بالإسماعيلية منذ قليل محضر تحريات مصلحة الأمن العام فرع الإسماعيلية والخاص بواقعة التعدى على مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية من حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى وإدارى الفريق وليد بدر.

وقال مصدر إمنى -رفض ذكر اسمه- إن التحريات أشارت إلى قيام المدير الفنى ومساعده بالتعدى بالضرب على مصور مديرية أمن الإسماعيلية وتحطيم الكاميرا الخاصة بجهة عمله بالإضافة إلى اشتراك وليد بدر إدارى فريق النادى المصرى فى واقعة التعدى.

وبدأت النيابة الكلية بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد العوضى رئيس النيابة استكمال تحقيقاتها فى واقعة التعدى على مصور مديرية أمن الإسماعيلية من حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى وإدارى الفريق وليد بدر بعد وصول محضر تحريات مصلحة الأمن العام فرع الإسماعيلية فى عدم حضور المتهمين الثلاثة للاستماع إلى ضابط الأمن العام الذى حرر محضر التحريات.

وطلبت النيابة العامة عدم حضور المتهمين فى جلسة استكمال التحقيقات التى تجرى الآن مع استمرار حجز المتهمين الثلاثة بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية لحين طلبهما.

النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها بواقعة مصور الإسماعيلية دون حضور المتهمين

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