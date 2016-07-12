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السيسي يقرر مد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر

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السيسي يقرر مد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر السيسي يقرر مد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر

الرئيس عبدالفتاح

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 319 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، كما تم مد حالة الطوارئ جنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2016.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على “حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر”.

وتضمن القرار، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار على “معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، على أن يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب”.

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