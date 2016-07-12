الأمم المتحدة تطالب بأكثر من 950 مليون دولار لمساعدة لاجئين ونازحين بالسودان

وجهت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء دوليا لأجل جمع مبلغ 952 مليون دولار لتمويل الحاجات الانسانية في السودان للعام 2016، معظمها للمتأثرين بالنزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فأن النداء الذي جرى إطلاقه بشكل متأخر، يسعى إلى تلبية حاجيات 6.4 ملايين شخص، بينهم عشرات الالاف الذين لجؤوا إلى السودان من جنوب السودان، هروبا من النزاع الدموي ونقص الغذاء ببلادهم.

وذكرت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤن الإنسانية بالسودان، نعميه القصير، خلال إطلاق النداء “الرجال والنساء من اللاجئين والنازحين يتطلعون إلى أن نبذل أقصى جهدنا لمساعدتهم”.

وأضافت أن أغلب الأموال سيتم استخدامها لتلبية الحاجات الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، وفق ما نقلت فرانس برس.