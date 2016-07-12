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صحيفة أمريكية: هزيمة "داعش" فى الفلوجة مؤشر على انهيار الخلافه المزعومة

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صحيفة أمريكية: هزيمة "داعش" فى الفلوجة مؤشر على انهيار الخلافه المزعومة صحيفة أمريكية: هزيمة "داعش" فى الفلوجة مؤشر على انهيار الخلافه المزعومة
ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن خطأ تنظيم "داعش" القاتل فى تقدير الأمر فى الفلوجة قد يكون أقوى إشارة حتى الآن - على الأقل فى العراق - على انهيار سريع لخلافته المزعومة.

ووصفت الصحيفة - فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - التقارير الأولية الواردة إلى مركز عمليات بغداد حول نتائج ضربة وجهتها طائرات أمريكية لقافلة مكونة من عشرات الشاحنات التابعة لـ"داعش" كانت فى طريقها للخروج من ضاحية جنوبية فى الفلوجة من أجل الفرار قبل نحو أسبوعين بأنها كانت "غير معقولة".

وأوضحت الصحيفة أن طائرات المراقبة بدون طيار التى أرسلت إلى المنطقة أكدت هذه التقارير. واجتمع ضباط الأركان حول الشاشات وأحدقوا النظر بنوع من الشك فى ظل استمرار تزايد أعداد المركبات وسط غفلة من المسلحين أنه يتم استهدافهم من الجو.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذه فرصة لم يسبق لها مثيل، لافتة إلى أن "داعش" لطالما تجنب حشد قواته بأعداد كبيرة هربا من التعرض للضربات الجوية من جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ولكن مسلحوه اجتمعوا فى اختناق مرورى نحو الجنوب من المدينة التى يبدو أنهم انسحبوا مذعورين إليها من الفلوجة، أى نحو 35 ميلا إلى الغرب من بغداد.

وفى السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن نائب قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية اللواء جاى سيلفيريا، قوله إنه لم يكن هناك خطأ فى الاستهداف، مضيفا أن هذا الأمر من شأنه أن يغير حسابات "داعش" خلال ما تبقى من الحملة التى تقودها الولايات المتحدة ضده.

ولفتت "يو إس إيه توداي" إلى أنه وردت تقارير بالهجمات التى استهدفت القوافل فى نفس الوقت التى وقعت فيه، غير أن التفاصيل الجديدة التى ظهرت من المقابلات والإحصاءات العسكرية للصحيفة تسلط الضوء على جهد غير مسبوق فى استغلال هجوم برى سريع أكثر من كونه متوقع والذى أخذ المسلحون على حين غرة.
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