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السفير السورى بموسكو: نتوقع زيارة وزير الخارجية وليد المعلم نهاية يوليو

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السفير السورى بموسكو: نتوقع زيارة وزير الخارجية وليد المعلم نهاية يوليو السفير السورى بموسكو: نتوقع زيارة وزير الخارجية وليد المعلم نهاية يوليو
أعلن السفير السورى لدى روسيا، رياض حداد، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الخارجية السورى وليد المعلم لموسكو من المتوقع أن تكون مع حلول نهاية يوليو الجارى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن حداد قوله "موعد الزيارة لم يحدد بعد، ولا زالت هناك إجراءات قليلة يجب إنجازها ومن ثم سيأتى معالى الوزير.. لكن من المقرر أن تكون فى موعد قريب" ، وأضاف السفير السورى، ردًا على سؤال فيما إذا كانت ستتم الزيارة خلال الشهر الجارى "ممكن.. فى أواخر الشهر الحالي".
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