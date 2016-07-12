مواطن عربى يعبر الحدود بشكل غير قانونى إلى قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلى إن إسرائيليا من الأقلية العربية من البدو عبر الحدود بشكل غير قانون، إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فى واقعة قد تؤثر على تبادل أسرى مقترح مع سلطة حماس فى قطاع غزة.

وتقول حماس إنها تحتجز جنديين إسرائيليين أعلن الجيش وفاتهما بعد فقدهما أثناء مهمة عمل في حرب غزة عام 2014، وذكرت حماس إنها تحتجز مدنيين إسرائيليين كانا قد دخلا القطاع فى وقت سابق.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن الرجل الذي دخل قطاع غزة اليوم لم يكن مصرح له بذلك ويعتقد أنه داخل الأراضي الفلسطينية. ورفضت المتحدثة توضيح كيف علمت أنه من المواطنين العرب البدو أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الواقعة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور لكن شهودا في قطاع غزة ذكروا أنهم شاهدوا طائرة استطلاع إسرائيلية فى السماء.

وقال مسئولون إسرائيليون فى وقت سابق إنهم يسعون لاستعادة رفات الجنديين والمدنيين المحتجزين لدى حماس وابدوا استعدادهم لتكرار قرارات عفو عن مسجونين فلسطينيين في المقابل، واشترطت إسرائيل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل قبل أي مناقشة بشأن استعادة الإسرائيليين الأربعة.

وقال أقارب المدنيين الإسرائيليين اللذين عبرا الحدود إلى غزة وأحدهما يهودي والآخر بدوي بأنهما يعانيان مشكلات نفسية.