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بعد انتشارها بشكل كبير.. متحف الهولوكوست للزوار: «توقفوا عن صيد البوكيمون هنا»

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بعد انتشارها بشكل كبير.. متحف الهولوكوست للزوار: «توقفوا عن صيد البوكيمون هنا» بعد انتشارها بشكل كبير.. متحف الهولوكوست للزوار: «توقفوا عن صيد البوكيمون هنا»

لعبة البوكيمون

منذ إطلاق لعبة البوكيمون الأسبوع الماضي، أصبح التطبيق ظاهرة تنتشر بسرعة فائقة، حيث حازت اللعبة بالعديد من المشجعين من جميع الأعمار.

وتتمثل تلك اللعبة في ظهور مخلوقات البوكيمون على شاشات اللاعبين ، حيث حققت اللعبة انتشارًا اللعبة في الإونة الأخيرة بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم.

وأدى ذلك الأنتشار غلى ظهور تلك الكائنات في أماكن عامة واتجه بعض اللاعبين إلى ملاحقه تلك الكائنات في أقسام الشرطة في يعض اللبلدان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ متحف الهولوكوست في واشنطن إلى تحذير الأفراد من ملاحقة البوكيمون داخل المتحف.

“هذه اللعبة ليست مناسبة في المتحف، وهو نصب تذكاري لضحايا النازية” ، هذا ما قاله  أندرو هولينجر، مدير الاتصالات في المتحف خلال مقابلة مع جريدة  ”واشنطن بوست”، مضيفًا أن إدارة المتحف تحاول إيقاف تلك اللعبة، حيث وضعت بعض اللافتات التي تحذر من الدخول للبحث عن البوكيمون.

وتسلط محنة متحف الهولوكوست الضوء على ما تحدثه تطبيقات تلك الطبقة العالم الرقمي من مشاكل، يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير متوقعة.

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