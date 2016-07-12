"الصحة" تخاطب الخارجية لاعتماد شهادات الشفاء من فيروسC بالسفارات الأجنبية

أعلنت وزارة الصحة أنها أرسلت إلى وزارة الخارجية خطاباً للبدء فى مخاطبة القنصليات والسفارات الأجنبية فى مصر والخارج لاعتماد شهادات الشفاء التام من فيروس سى التى تصدرها الوزارة من المعامل المركزية للراغبين فى السفر للخارج بعد علاجهم من الفيروس بمراكز الكبد.

وقال المدير التنفيذى للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة الدكتور قدرى سعيد، لـ"اليوم السابع"، إن الأدوية المصرية تحقق نسب شفاء من فيروس سى بنسبة 90%، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد فى التحليل للمرضى الذين انتهت فترة علاجهم بالأدوية الجديدة لاستخراج شهادات الشفاء التام من الفيروس على 8 معامل مركزية تتبع الوزارة منتشرة فى القاهرة والمحافظات.

وأضاف سعيد، أن الوزارة تستكمل حالياً مناقصة توريد الهارفونى المحلى إلى مراكز الكبد، مؤكداً أنه سيتم توفير العقار المحلى فى المراكز بعد إتمام المناقصة مباشرة.

فيما توقع الدكتور وحيد دوس، رئيس لجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن تصدر الشهادة التى سيحصل عليها مرضى فيروس سى وتفيد الشفاء التام من المرض منتصف شهر أغسطس، بعد اعتمادها نهائياً من وزير الصحة.

وأكد أن أدوية فيروس سى التى يتم تصنيعها فى مصر تتمتع بكفاءة عالية ويعتمد عليها السوق المصرى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ 5 شركات وطنية كميات كبيرة من المثيل المصرى لعقار الهارفونى فى الأسواق وجميعها بجودة عالية.

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