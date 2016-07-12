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نظارات شمسية ضرورية لإطلالتك هذا الموسم

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الثلاثاء 12-07-2016 09:02

تنوعت تصاميم النظارات الشمسية في السنوات الأخيرة حتى أصبحت إضافة مثالية لإطلالتك في الصيف، مع كونها ضرورة لتقي نفسك من أشعة الشمس الحارقة، وقد جمعنا لك تصاميم أنيقة من نظارات هذا الموسم لتختاري منها ما يناسبك.

تضفي النظارة ذات التصميم اللافت لمسة عصرية فريدة على إطلالتك، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب أن تهتمي بها عند اختيار النظارة الشمسية المناسبة ومن أهمها مناسبة تصميمها شكلَ وجهك، فمع اختلاف التصاميم عليك أن تعرفي الأنسب لشكل وجهك حتى تحصلي على الإطلالة الكاملة.

جاءت النظارات الشمسية هذا الموسم بإطارات ملونة ومطبَّعة مع تصاميم مختلفة لشكل الإطار بين النظارات الدائرية، والكات آي مع النظارات الكلاسيكية المريحة، ومع اختلاف الألوان ننصحك باختيار الألوان المحايدة مثل درجات البني والرمادي لتتناسب مع معظم إطلالاتك، ولتتمكني من ارتدائها أطول فترة ممكنة.

جمعنا لك في الصور أعلاه تصاميم متنوعة للنظارات الشمسية هذا الموسم لتختاري منها ما يناسب ذوقك ويُكمل إطلالتك.

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سيدتي