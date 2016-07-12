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"الهجرة" العراقية تستقبل 222 عائلة فى "بيجى" نازحة من الشرقاط والقيارة

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"الهجرة" العراقية تستقبل 222 عائلة فى "بيجى" نازحة من الشرقاط والقيارة "الهجرة" العراقية تستقبل 222 عائلة فى "بيجى" نازحة من الشرقاط والقيارة
استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فى مركز استقبال النازحين بقضاء بيجى 222 عائلة نازحة من النواحى والقرى التابعة لقضاء الشرقاط شمالى صلاح الدين، ومن وناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى شمالى العراق خلال العمليات العسكرية لتحرير هذه المناطق من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى.

وقال مدير قسم المحافظات الشمالية بوزارة الهجرة مهند صالح عبد الرحيم، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، ان العائلات نزحت خلال اليومين الماضيين من أطراف قضاء الشرقاط وناحية القيارة، مشيرا إلى ان مجموع العوائل النازحة من مناطق اطراف قضاء الشرقاط والقيارة ارتفعت الى 2627 عائلة نازحة.

وقامت وزارة الهجرة فى صلاح الدين بتوزيع 1808 سلة غذائية للعوائل النازحة فى تكريت فضلا عن 813 سلة صحية ومثلها مراوح هواء شحن للتغلب على حرارة الصيف التى تلامس 50 درجة مئوية.. كما وزعت الوزارة 742 حصة من المساعدات الاغاثية تضمنت الحصص الموزعة سلات غذائية ومثلها صحية فضلآ عن مبردات ومراوح الهواء للاسر النازحة فى محافظة صلاح الدين.
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