ألمانيا وإيرلندا تطالبان بريطانيا بـ«موقف سريع» بشأن الخروج من الاتحاد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الإيرلندي “إيندا كيني” في العاصمة الألمانية برلين، إن مهمة رئيسة الوزراء البريطانية المستقبلية سوف تتمثل في توضيح طبيعة العلاقة التي ترغب بريطانيا في بنائها مستقبلاً مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أكدت ميركل أن القرار الخاص بتوقيت تقديم طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي يقع بالطبع على عاتق الحكومة في لندن.

ومن جانبه قال كيني: “إننا نأمل في أن تصبح فترة الانتظار قصيرة نسبيًا”.

وشدد على ضرورة أن يكون لرئيسة الوزراء الجديدة “تيريزا ماي” فرصة لتقدير الوضع وتحديد استراتيجية للتعامل معه.

وأشار كيني وكذلك ميركل إلى أنه لا يمكن بدء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا بعد تقديم الطلب الرسمي من جانب الحكومة في لندن.