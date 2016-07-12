وكيل اللاعب: «بوجبا» لن يرحل عن يوفنتوس

قال وكيل اللاعب “بول بوجبا” إن لاعب منتخب فرنسا قد يظل في يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم محادثات حول انتقال محتمل إلى إنجلترا أو إسبانيا.

وربطت تقارير إعلامية بين بوجبا 23 عامًا – الذي لعب دورا كبيرا في وصول فرنسا إلى نهائي بطولة أوروبا 2016 – والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد بينما يراقبه أيضا ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

لكن وفقا لتقارير في وسائل إعلام بريطانية فإن قيمة انتقال بوجبا التي يعتقد أنها تبلغ حوالي 100 مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي جعلت ريال يستبعد محاولة ضمه.

وأبلغ وكيل بوجبا صحيفة تايمز “هناك الكثير من الحديث حول مستقبل بوجبا.. لكن ربما لن يترك يوفنتوس”.