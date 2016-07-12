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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الوسطى والشمالية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا على المناطق الغربية قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب.  

حركة الرياح :  شمالية غربية /20  - 35 / 40  كم/ساعة خلال النهار تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 30 كم / ساعة  خلال الليل وصباح الغد الباكر.

البحر .. مضطرب .. يصبح متوسط مع المساء .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة إلى سبعة أقدام بالعمق يقل إلى قدمين - أربعة وخمسة أقدام مساء .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و16 دقيقة  مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و39 دقيقة ظهرا .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    41      29              85       20 .
> دبي                        43      30              75       15 .
> الشارقة                   44      29              70       15.
> عجمان                    43      30              75       15.
> أم القيوين                43       30             75        15 .
> رأس الخيمة             44       29             70        10 .
> الفجيرة                   41       33             85       30.
> العين                     44       28              90       15 .
> ليوا                       44      29               80       10 .
> الرويس                  40      31               85       25 .
> السلع                    40       30               80       30.
> دلما                      39      31               70       35 .
> طنب الصغرى          38      32               85       45 .
> طنب الكبرى            38      32               85       45 .
> أبوموسى               39       32               80       40.

 

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