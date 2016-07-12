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توم هيدلستون غامض بشأن علاقته بـ تايلور سويفت

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الثلاثاء 12-07-2016 14:44

تهرّب الممثل البريطاني الشهير توم هيدلستون Tom Hiddleston من الإجابة عن أسئلة وتساؤلات الصحافيين والمصوّرين حول حبيبته الجديدة النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت Taylor Swift؛ وذلك أثناء ذهابه لممارسة المشي وحده.
وسأل أحد الصحافيين هيدلستون البالغ من العمر 35 عاماً عن حال النجمة تايلور ابنة الـ 26 عاماً، وماذا فعلت على الساحل الشرقي لأستراليا خلال عطلتها، فردّ عليه قائلًا: "أنا لا أريد الرد على هذا السؤال من فضلك".
وسألته صحافية سؤالًا آخر عن مستقبله مع تايلور وعن الذي يخططان له بعد ذلك، فرد قائلًا: "لا أعرف أي شيء الآن، ولكنني أتمنى فقط عودتها بالسلامة، ثم نناقش ذلك معاً".
يشار إلى أن تايلور سويفت توجهت مؤخراً برفقة حبيبها توم هيدلستون، على متن طائرة خاصة إلى روما في إيطاليا في رحلة رومانسية، أظهرا خلالها علاقتهما وقوتها وحبهما لبعضهما.

 

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