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شاهدوها: سارة سلامة بجلسة تصوير أغرب من الخيال مع "توم و جيري"

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الثلاثاء 12-07-2016 14:51

حطمت الفنانة الشابة سارة سلامة كل الخطوط الكلاسيكية لجلسات التصوير، وأكدت جدارتها بلقب "النجمة الشابة" الأكثر تميزاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بالهوت شورت باللون الفوشيا ، فوق دراجة نارية كلاسيكية، مع حزمة من الخضروات، وبصراع ضاحك مع القط الشهير توم ورفيقه الأشهر الفار جيري.

جلسة التصوير كالعادة بعدسة الفنان محمود عاشور، وتم تصويرها بمناسبة موسم الصيف، بالرغم من أن سارة سلامة لا تحتاج لمواسم للتصوير، فعدد جلسات تصويرها بعام واحد أكثر من كل أعمالها الفنية للسينما والتليفزيون، وتتنوع اللقطات ما بين توم وجيري، كما أضافت نظارة باللون الفوشيا أيضاً.

سارة سلامة لم تشارك في دراما رمضان .. ولكنها عوضت غيابها بجلسة تصوير مثيرة كالعادة

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سيدتي