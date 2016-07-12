الأمير تشارلز يتعاطف مع السعودية: قلبي ومشاعري معكم

عبّر ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز Charles عن تضامنه وتعاطفه التام والصادق مع المملكة العربية السعودية في موقفها ضد الإرهاب الذي ضرب مؤخراً في المدينةالمنورة بالقرب من الحرم النبوي الشريف.

وقال أمير ويلز في رسالة تلقاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة: "أصابتني أخبار الأحداث المروعة التي جرت في المدينة بحزن عميق، وأردت أن أبعث بهذه الرسالة على الفور لسموكم".

وأضاف: "هذا الاعتداء الإجرامي على أحد أماكن الإسلام المقدّسة مرّوع للغاية ، قلبي ومشاعري معكم ومع والدكم العزيز خادم الحرمين الشريفين، وبلادكم المملكة العربية السعودية، التي تقود عملية التصدي ضد هذا الاعتداء" .

وبدوره، قدّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره للأمير تشارلز على رسالته الطيبة، وقال "لقد اتّحد العالم الإسلامي في إدانة الاعتداء الإجرامي، الذي لم يسهم إلا في تعزيز وحدتنا وتضامننا في مكافحة التطرّف بين شعوبنا".

وتابع: "إننا نقدّر كلماتكم الصادقة في هذه الظروف الصعبة، وسننقلها بأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

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