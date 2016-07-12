العثور على ابن النجم كريغ مورغان ميتاً في نهر تينيسي

فقد المغني الأمريكي كريغ مورغان Craig Morgan ابنه Jerry Greer البالغ من العمر 19 سنة، الذي عُثر عليه جثة هامدة في نهر Tennessee بـ Humphreys.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية عن أنّ Greer اختفى الأسبوع الماضي خلال رحلة كان يقوم بها على متن القارب.

وذكر موقع cbsnews أنّ جثة الشاب قذفتها المياه من بحيرة Kentucky يوم الإثنين عند التاسعة مساءً، وفقاً لما أفادت به وكالة موارد الحياة البرية في Tennessee.

وفي هذه المناسبة الأليمة، أصدرت العائلة بياناً تؤكد فيه وفاة Jerry Greer، وصرّحت بكلّ أسف بأن ابنها تخرّج هذا العام في ثانوية Dickson County، كما كان يخطط للعب كرة القدم مع جامعة Dickson County.