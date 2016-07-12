المتحدث باسم الحكام لـ في الجول: لن ندير مباراة الزمالك والشرطة.. والقضية مع مرتضى

قال وائل مصطفى المتحدث الرسمي باسم الحكام المصريين في قضيتهم ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن حكم مباراة اليوم الثلاثاء بين الفريق الأبيض واتحاد الشرطة في الكأس لن يكون مصريا.

وأرسل عدد من الحكام برئاسة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام شكوى رسمية للنائب العام ضد مرتضى منصور بحجة التعدي عليهم لفظيا على شاشات التليفزيون. ( اقرأ التفاصيل )

وقال وائل مصطفى لـFilGoal.com: "كنت ننتوي عدم إدارة أي مباراة للزمالك، لكن النادي أصدر بيانا أكد فيه أنه لم يتهم الحكام المصريين بالرشوة". ( اقرأ البيان )

وتابع "قررنا التراجع عن فكرة مقاطعة مباريات الزمالك بعد البيان، ولكننا سنستمر في قضيتنا ضد مرتضى منصور الذي اتهم الحكام بالصوت والصورة".

واستدرك "حكم مباراة الزمالك والشرطة لن يكون منا، وعلى الأغلب سيكون من الوطن العربي ولكن من المباراة التالية سنعود لإدارة مباريات الزمالك بشكل عادي".

وأوضح "مشكلتنا الآن ليست مع نادي الزمالك ككيان، ولكن مع رئيسه مرتضى منصور ولن نتنازل عن حقنا بأي حال من الأحوال".

يذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أكد أن مباراة الزمالك واتحاد الشرطة ستقام في موعدها مساء الثلاثاء رغم عدم تعيين طاقم تحكيم مصري لها. ( اقرأ تصريحاته )