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رسميا – سموحة يعلن عن ضم ' قاهر الأهلي ' قبل حذف التغريدة!

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رسميا – سموحة يعلن عن ضم ' قاهر الأهلي ' قبل حذف التغريدة! رسميا – سموحة يعلن عن ضم ' قاهر الأهلي ' قبل حذف التغريدة!

أعلن نادي سموحة عن ضم يانيك زاكري مهاجم نادي أسيك ميموزا الإيفواري كواحد من صفقات الفريق السكندري خلال سوق الانتقالات الصيفية عبر تويتر، قبل أن يحذف التغريدة لاحقا.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد تحدث في وقت سابق عن ضم اللاعب الإيفواري، مشيرا إلى تبقي بعض الأمور القليلة للإعلان عنها.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضم المهاجم الإيفواري.

وكان زاكري هو من سجل هدف أسيك الأول في مرمى الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي خسرها المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

وكان سموحة أعلن عن التعاقد مع سبعة لاعبين وهم بانو دياوارا مهاجم فريق شبيبة القبائل الجزائري ، ومحمد شاهين مهاجم فريق المنصورة ، وخالد سطوحي مدافع اتحاد الشرطة والسيد فريد مدافع الإنتاج الحربي وأحمد رؤوف مهاجم المصري البورسعيدي وصلاح سليمان مدافع إنبي وأحمد جعفر مهاجم بتروجيت.

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