أرقام في الجول - لماذا يتصارع الأهلي والزمالك على ضم ميدو جابر

سباق جديد في موسم الانتقالات دخله الأهلي والزمالك وعلى لاعب آخر من مصر للمقاصة، هو ميدو جابر جناح الفريق الذي تألق في الموسم المنصرم.

وأرسل الزمالك وفدا للتفاوض حول انتقال جابر ومحمود عبد العاطي "دونجا" إلى الفريق، وتم الاتفاق بالفعل على مبلغ 12 مليون جنيه بواقع 8 مليون للأول و4 مليون للثاني. (طالع التفاصيل)

وبعد هذا الأمر بساعات، بدأ الأهلي في العمل من أجل الحصول على استغناء اللاعب من مصر للمقاصة، وعرض 5 مليون جنيه إلا أن العرض يظل مرشحا للزيادة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بعد ذلك أن اللاعب يميل للانتقال للأهلي مفضلا عليه عرض الزمالك، وأن مسؤولي الأخير يحاولون إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

ويقدم FilGoal.com أرقام ميدو جابر صاحب الـ21 عاما مع المقاصة في الموسم الذي لفت فيه أنظار الأهلي والزمالك.

شارك ميدو جابر في 30 مباراة مع المقاصة في الدوري، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 9، بالإضافة إلى تسجيل 3 أهداف في مشوار الفريق القصير في كأس الكونفدرالية.

الميزة الأهم في ميدو هي أنه محطة لعب رائعة للمقاصة، فهو دائما يظهر لزملائه وقت الضغط يستلم الكرة بامتياز.

استلم جابر الكرة 962 مرة في الدوري وخسرها 16 مرة فقط تحت ضغط.

وبسبب طبيعة مركزه، فهو لاعب يحب الاحتفاظ بكرته والمرور بها بنفسه. لذلك فهو يراوغ كثيرا ونجح في 81 محاولة وفشل 58 مرة.

لكن ماذا يفعل ميدو جابر عندما يبتعد عن المراوغة؟

مرر جابر الكرة 598 تمريرة صحيحة من أصل 845 بنسبة نجاح 71%.

وأرسل جابر 23 عرضية صحيحة من 85 محاولة، بنسبة نجاح 27%، وهو ما يحتاج الفريق الذي سيظفر به في النهاية أن يطوره.

سدد جابر الكرة على المرمى 68 مرة منهم 24 بين الثلاث خشبات في مباريات الدوري.

جابر أيضا لا يتأخر في أداء واجباته الدفاعية، ويعود لمساندة الظهير واسترجع الكرة 168 مرة خلال مباريات الدوري.

ضد أسوان

أبرز مباريات جابر هذا الموسم كانت في الفوز على أسوان 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري، حيث سجل هدفا وصنع هدفين.

شاهد أين تحرك جابر:

خلال المباراة، سدد جابر الكرة 5 مرات وكان 2 منهم بين الثلاث خشبات.

وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 75%، وأرسل 4 عرضيات صحيحة من أصل 7.

اتجاه تمريرات جابر:

وكالعادة، كان جابر محطة اللعب الأبرز في المقاصة حيث استلم الكرة من زملائه 53 مرة وخسرها مرة واحدة فقط منهم.

أين يستلم الكرة:

كما استمر في تقديم المساندة الدفاعية، واسترجع الكرة 9 مرات.