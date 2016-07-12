أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - الزمالك يتمم أول صفقاته رسميا ويتسلم استغناء علي فتحي

Google+ Print
خبر في الجول - الزمالك يتمم أول صفقاته رسميا ويتسلم استغناء علي فتحي خبر في الجول - الزمالك يتمم أول صفقاته رسميا ويتسلم استغناء علي فتحي

تسلم الزمالك استغناء علي فتحي ظهير أيسر المقاولون الذي أمضى الموسم الماضي معارا للإنتاج الحربي.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات مع الزمالك، فيما يحصل المقاولون العرب على 2 مليون ونصف المليون نظير الاستغناء عن لاعبه للزمالك.

وتعد تلك أول صفقة تنتهي رسميا لصالح الزمالك في ظل عدم تسلم النادي لاستغناء صلاح عاطف "ريكو" من نادي اتحاد الشرطة.

وتنازل فتحي عن نصف مليون جنيه من مستحقاته لدى المقاولون العرب لإتمام الصفقة.

وكان مسؤولو الزمالك قد اتفقوا مع المقاولون على ضم فتحي في جلسة قبل عيد الفطر قبل أن يحصل الزمالك على الاستغناء اليوم الثلاثاء.

وبذلك، يصبح للزمالك لاعبان في مركز الظهير الأيسر هما محمد عادل جمعة وعلي فتحي.

ولعب علي فتحي 27 لقاء مع الإنتاج الحربي في الدوري في الموسم الماضي صنع فيهم هدفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع