خبر في الجول - الزمالك يتمم أول صفقاته رسميا ويتسلم استغناء علي فتحي

تسلم الزمالك استغناء علي فتحي ظهير أيسر المقاولون الذي أمضى الموسم الماضي معارا للإنتاج الحربي.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات مع الزمالك، فيما يحصل المقاولون العرب على 2 مليون ونصف المليون نظير الاستغناء عن لاعبه للزمالك.

وتعد تلك أول صفقة تنتهي رسميا لصالح الزمالك في ظل عدم تسلم النادي لاستغناء صلاح عاطف "ريكو" من نادي اتحاد الشرطة.

وتنازل فتحي عن نصف مليون جنيه من مستحقاته لدى المقاولون العرب لإتمام الصفقة.

وكان مسؤولو الزمالك قد اتفقوا مع المقاولون على ضم فتحي في جلسة قبل عيد الفطر قبل أن يحصل الزمالك على الاستغناء اليوم الثلاثاء.

وبذلك، يصبح للزمالك لاعبان في مركز الظهير الأيسر هما محمد عادل جمعة وعلي فتحي.

ولعب علي فتحي 27 لقاء مع الإنتاج الحربي في الدوري في الموسم الماضي صنع فيهم هدفين.