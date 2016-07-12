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تعرف على حكم مباراة الزمالك والشرطة

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تعرف على حكم مباراة الزمالك والشرطة تعرف على حكم مباراة الزمالك والشرطة

بعد إعلان الحكام المصريين مقاطعة إدارة مباراة الزمالك واتحاد الشرطة اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من كأس ، تم الكشف عن طاقم التحكيم.

وكان وائل مصطفى المتحدث الرسمي باسم الحكام المصريين في القضية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن أن حكم مباراة اليوم بين الفريق الأبيض واتحاد الشرطة لن يكون مصريا. ( اقرأ تصريحاته )

ويدير المباراة طاقم تحكيم من الأردن.

والطاقم مكون من أحمد يعقوب ويعاونه أحمد الرويلي وعيسى العوامي، ومراد الظواهرة حكماً رابعاً.

وأرسل عدد من الحكام برئاسة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام شكوى رسمية للنائب العام ضد مرتضى منصور بحجة التعدي عليهم لفظيا على شاشات التليفزيون. ( اقرأ التفاصيل )

وبعدها أصدر الزمالك بيانا أكد فيه عدم اتهامه لكل الحكام بتلقي رشاوي. ( اقرأ البيان )

يذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أكد أن مباراة الزمالك واتحاد الشرطة ستقام في موعدها مساء الثلاثاء رغم عدم تعيين طاقم تحكيم مصري لها. ( اقرأ تصريحاته )

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