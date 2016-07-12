الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدلات الإصابة بالإيدز بواقع 78 مليون مصاب

حذر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، أنه وبعد انخفاضات كبيرة لإصابات الإيدز، إلا أن الإصابات الجديدة بالفيروس بين البالغين قد توقفت، وفشلت فى الانخفاض لمدة خمس سنوات على الأقل، بينما ارتفعت فى بعض المناطق، وبما يؤكد الحاجة إلى تكثيف الوقاية.

وقال البرنامج - فى تقرير له صدر اليوم الثلاثاء فى جنيف - إنه على الصعيد العالمى فإن الإصابات الجديدة بالفيروس بين البالغين والأطفال انخفضت بنسبة 40% منذ الذروة التى بلغتها فى عام 1997.

وأضاف التقرير أنه تم إحراز تقدما كبيرا فى وقف الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز بين الأطفال حيث انفضت بأكثر من 70% منذ عام 2001 ومستمرة فى الانخفاض فى حين هناك حاجة ماسة إلى معالجة فجوة الوقاية من الفيروس بين البالغين.

وقال التقرير إن ما يقدر بنحو 1.9 مليون من البالغين قد أصبحوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" كل عام على مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل أن الإصابات الجديدة بين البالغين ترتفع فى بعض المناطق.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى شهدت زيادة 57% فى الإصابات الجديدة بالفيروس سنويا بين عامى 2010 و2015، وأنه بعد سنوات من التراجع المستمر شهدت منطقة الكاريبى ارتفاعا بنسبة 9% فى الإصابات الجديدة فى نفس الفترة، أما فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد ازدادت الإصابات الجديدة سنويا بنسبة 4% بين عامى 2010 و2015، كما لم يكن هناك انخفاض كبير فى أى مناطق أخرى من العالم حيث كان انخفاض الإصابات الجديدة هامشيا فى أوروبا الغربية والوسطى وأمريكا الشمالية وغرب ووسط أفريقيا، أما فى شرق وجنوب أفريقيا فقد انخفضت الإصابات الجديدة بين البالغين بنسبة 4% منذ عام 2010 وبنسبة 3% فى آسيا والمحيط الهادى.

من جانبه حذر ميشيل سيديبى المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز من أنه إذا كان هناك تجدد فى الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن الوباء قد لا يمكن السيطرة عليه وأن العالم يحتاج إلى إجراءات فورية لإغلاق فجوة الوقاية.

وقال التقرير إنه وعلى مدى 35 عاما الماضية منذ بداية الوباء مات 35 مليون شخص من الأمراض المرتبطة بالإيدز وأصبح ما يقدر بحوالى 78 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".. وعزى التقرير أحد عوامل الوضع المقلق الحالى إلى انخفاض مساهمات المانحين فى السنوات الأخيرة إلى أقل مستوياتها منذ عام 2010.

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