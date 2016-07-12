رئيس البرلمان العربي يدعو إلى دعم العراق في مواجهة ما يتعرض له

أعلن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان اليوم الثلاثاء أن البرلمان العربى تلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها في موريتانيا نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيطرح رؤيته من خلال التقرير الذى سيقدمه أمام القادة العرب متناولا تطلعات ومتطلبات الشعب العربى من قادته فضلا عن مختلف التحديات التى تواجه الأمة سياسيا وأمنيا وعسكرياواقتصاديا.

وقال الجروان – في تصريح للصحفيين عقب لقائه الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ردا على سؤال حو تطورات الأوضاع فى العراق – إن العراق فى قلب كل عربى وما يمر به فى المرحلة الراهنة من هجمة إرهابية شرسة دولية إقليمية تحتم الوقوف الى جانب شعبه بكل مكوناته السنة والشيعة ومسيحيين وأكراد وإيزيديين وغيرهم.

وتابع: لا نقبل أن يكون هناك تمييز طائفة عن أخرى من أى دولة فى الإقليم، موضحا أن العراق يمثل البوابة الشرقية للوطن العربى ومن الدول المؤسسة للجامعة العربية والشعب العربى كله يساند الشعب العراقى الذى تنهشه الطائفية والإرهاب والتدخل الإيرانى.

ولفت الى أن البرلمان العربى يدعم العلاقات الإيجابية ولكنه يرفض التدخل من قبل القوى الإقليمية خاصة إيران التى تحولت من دولة صديقة الى دولة معادية للوطن العربى .

واستطرد: نرفض هذا التوجه لأنه يتعارض مع حقائق التاريخ والجغرافيا وروابط الدين، مطالبا المجتمع الدولى بأن يكون إيجابيا فى تعاطيه مع محاربة التنظيمات الإرهابية بالذات داعش، وأن يتنبى نفس المعايير بدون تحيز لهذه الطائفة أو تلك، مؤكدا أن العراق سيبقى عربيا للأبد ولن يكون فارسيا.

وفيما يتعلق بتقييمه لمؤتمر المعارضة الإيرانية الذى استضافته باريس مؤخرا، قال الجروان “لا نتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى ولكننا داعمون للشعب الإيرانى ولكل الشعوب التى تنشد السلام والمصالحة مع الجميع والتعامل وفق المعايير الدولية فى العلاقات فيما بين الدول وفى مقدمتها احترام حقوق الإنسان”، لافتا إلى أن الشعب الإيرانى له خصوصيته وأن البرلمان العربى يؤمن بتطلعاته على الرغم من قناعته بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى .

وطالب طهران بعدم محاربة السنة داخل إيران واستنزاف الشعب الإيرانى فى حروب إقليمية سواء فى سوريا أوفى العراق أو اليمن بدون أى جدوى تعود عليه.

وقال الجروان إنه التقى اليوم الأمين العام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، حيث تباحث الطرفان حول مجمل التطورات والقضايا العربية الهامة والتي يأتي في مقدمتها الاٍرهاب والقضية الفلسطينية والازمة السورية واللاجئين السوريين.

وتابع إن لقاءه بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم كان متميزا وإيجابيا ووديا للغاية، حيث جرى نقاش حول مختلف الأوضاع العربية .

واضاف الجروان – في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء – إن ابوالغيط عبر عن تقديره للدور الذي يقوم به البرلمان العربى لدعم العمل العربى المشترك وأن أعضاء هيئة مكتب البرلمان قدموا الشكر له فى توجهاته لحلحلة الكثير من قضايا الأمة.

ولفت إلى أنه تم التطرق – خلال اللقاء – إلى القضايا المهمة فى الوطن العربي، وفي صدارتها الإرهاب والقضية الفلسطينية واللاجئين السوريين، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما واضحا من قبل الأمين العام بهذه القضايا المصيرية.

وأوضح الجروان أن البرلمان العربى يرى فيه قيادة متميزة وقادرة على الإسهام في إيجاد حلول لهذه القضايا والمضى قدما من أجل تجاوزها بحكم ما يتسم به من خبرة سياسية ودبلوماسية و”كاريزما” عالية .

وشدد الجروان على أن توجهات الامين العام الإيجابية سوف تفتح الكثير من الآفاق الواسعة أمام البرلمان العربى خلال الفترة المقبلة للمساهمة بفعالية فى حل القضايا الراهنة فى المنطقة العربية، مشيدا فى الوقت ذاته بالدور المتميز الذى لعبه الدكتور نبيل العربى الأمين العام السابق فى ظل الظروف والمتغيرات التى واجهتها المنطقة خلال الفترة الماضية .

وأكد الجروان أنه تم الاتفاق على تفعيل التنسيق بين البرلمان العربى والجامعة العربية وتطويره الى آفاق أكثررحابة. وقال: سنعمل مع أبو الغيط على تعزيز هذا التنسيق وذلك بحكم خبراته السياسية والدبلوماسية .

أ ش أ