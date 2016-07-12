بالفيديو.. لحظة النطق بالحكم على ضابط و5 أمناء بالحبس فى مقتل عامل الأقصر

حصل "اليوم السابع" على فيديو للحظة النطق بالحكم فى قضية مقتل المواطن طلعت شبيب بمحافظة الأقصر، إثر تعذيبه فى قسم شرطة الأقصر، حيث قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار فتحى أبوزيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح، وهانى طه، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، ومصطفى جلال فى محاكمة المتهمين بقتل "طلعت شبيب" عامل بالأقصر داخل قسم شرطة الأقصر، بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة وبراءة باقى المتهمين، وإلزام وزير الداخلية بمليون ونصف المليون على سبيل التعويض المدنى المؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه.



>لحظة النطق بالحكم على ضابط و5 أمناء بالحبس فى... by youm7

وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للملازم أول سمير هانى والشغل 3 سنوات لكل من موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبريين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه لاتهامه بحيازته أقراص مخدرة، وبراءة كل من الملازم أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين مخلى سبيلهم من التهم المنسوبة إليهم، وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون للمدعين بالحق المدنى كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدى، عامل، وتجمهر الأهالى احتجاجًا على ذلك أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من إحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط ، أقدموا على ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت. وعقب صدور تقرير الطب الشرعى، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 ، وأحالتهم للنيابة العامة، التى أحالت المتهمين لمحكمة جنايات قنا.

- سجن ضابط 7سنوات و5أمناء شرطة 3أعوام لتورطهم بضرب مواطن حتى الموت بالأقصر

>

- بعد 7 أشهر على مقتل "طلعت شبيب" بقسم الأقصر.. جنايات قنا تسدل الستار على القضية.. المحكمة تقضى بـ7 سنوات لضابط و3 لـ5 أمناء شرطة.. وإلزام وزير الداخلية بتعويض مدنى مليون و500 ألف جنيه