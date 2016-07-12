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بالصور.. الرئاسة: السيسي شهد حفل تخرج الدفعة 153 من معهد ضباط الصف المعلمين

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شهد الرئيس عبد الفتاح اليوم مراسم الاحتفال بتخرج الدفعة 153 من معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة.

حضر مراسم الاحتفال المشير محمد حسين طنطاوى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزيرا الشباب والداخلية، وكبار قادة القوات المسلحة، وأُسر الخريجين.

وقدم الطلبة خلال الاحتفال مجموعة من اللوحات والتشكيلات أظهرت مدى ما تلقوه من تدريبٍ راقٍ وما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق.

وقلد الرئيس، أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري؛ تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس أشاد بالمستوى المتميز لخريجى معهد ضباط الصف المعلمين، مؤكدًا أن القوات المسلحة طوال تاريخها كانت وستظل قوية بأبنائها وعطائهم للوطن وتضحياتهم فى سبيل آمنه واستقراره، مؤكدًا أن القوات المسلحة طوال تاريخها كانت وستظل قوية بأبنائها وعطائهم للوطن وتضحياتهم فى سبيل آمنه واستقراره.

وأشار الرئيس إلى أن ضباط الصف والصُناع العسكريين يُعدون أحد السواعد القوية التى تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات عصرية حديثة قادرة على المساهمة فى حماية الأمن القومى المصرى.
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الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة 153 بمعهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى

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عرض عسكرى فى تخريج دفعة 153 بمعهد ضباط الصف المعلمين

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جانب من احتفال تخريج دفعة بمعهد ضباط الصف المعلمين

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تدريبات قتالية

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تدريبات الدفعة 153 بمعهد ضباط الصف المعلمين

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الرئيس السيسي ووزير الفاع والمشير طنطاوى ورئيس الوزراء يشهدون تخريج دفعة ضباط الصف المعلمين

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عرض عسكرى

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الرئيس السيسي والفريق أول صدقى صبحى

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الرئيس السيسي يكرم أوائل الدفعة

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الرئيس السيسي يكرم أوائل الدفعة

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اللواء محمد عبد الحى مدير معهد ضباط الصف يهدى الرئيس السيسي المصحف الشريف

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الرئيس السيسي يكرم أوائل الدفعة


>بالفيديو.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة 153 بمعهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة.. المشير طنطاوى ورئيس الوزراء على رأس الحضور.. والخريجون الجدد يؤدون عروض قتالية ومهارات الدفاع عن النفس
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مصر 365

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