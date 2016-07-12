«الخارجية» تتابع أحوال المصريين في جوبا.. وتدعوهم لتوخي الحذر لحين توقف الاشتباكات

صرح السفير أيمن الجمال، سفير مصر في جنوب السودان، بأن السفارة تتابع تطورات الاشتباكات في العاصمة جوبا، وتواصل اتصالاتها مع أبناء الجالية المصرية لتقديم ما يلزم من رعاية لهم وضمان سلامتهم، وأنه تم التنبيه على أبناء الجالية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بأماكن إقامتهم لحين توقف الاشتباكات، وتسهيل مغادرة من يرغب منهم للعودة إلى القاهرة.

وأوضح السفير، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن” السفارة استقبلت حتى الآن 45 مواطنًا مصريًا يقيمون بها حاليًا، وأنه جاري متابعة الأوضاع في العاصمة جوبا لحين فتح المطار حتى يتسنى مساعدة كافة المصريين الراغبين في المغادرة”.

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أعلن في وقتٍ سابق، أن ” وزارة الخارجية عقدت أمس الإثنين اجتماعًا لمختلف الجهات المعنية بالدولة لبحث سيناريوهات التعامل مع تطورات الأزمة في جوبا على النحو الذي يضمن تأمين سلامة المواطنين المصريين، باعتبار ما يمثله ذلك من أولوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجلاء المواطنين فور سماح ظروف الطيران بذلك”.

وحذر المتحدث باسم الخارجية المواطنين المصريين من السفر إلى جنوب السودان في الوقت الحالي، ولحين استقرار الأوضاع الأمنية.