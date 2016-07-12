رسميا - برشلونة يعلن عن ضم أومتيتي

أعلن نادي برشلونة رسميا عن ضم صامويل أومتيتي مدافع أوليمبك ليون بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وجاء في بيان عبر موقع النادي الرسمي أن برشلونة قد دفع مبلغ 25 مليون يورو لضم اللاعب، ونوه إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تقدر بـ60 مليون يورو.

ووصل أومتيتي إلى برشلونة يوم الثلاثاء من أجل التصوير بقميص النادي والانضمام رسميا للفريق الكتالوني.

وسوف يتم تقديم اللاعب يوم الجمعة صباحا وسوف يخضع لفحص طبي قبل توقيع عقده مع برشلونة، وفور تخطيه للكشف سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

وشارك أومتيتي مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 كمل لعب نهائي البطولة ضد البرتغال والذي خسره الديوك بهدف دون رد.