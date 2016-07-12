الأموال العامة تضبط أمين شرطة مفصول وآخر لتزويرهما مستندات ومحررات رسمية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة من ضبط أمين شرطة مفصول وآخر هارب من أحكام، لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها لراغبى التعامل بها بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، وأمرت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على زمة التحقيقات.

كانت معلومات إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها لراغبى التعامل بها بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة .

وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام على أن وراء ذلك النشاط كل من "محمد .ا.ذ" 32 سنة "حاصل على ليسانس آداب ومقيم الجيزة ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا " تبديد- نصب بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى ثلاثة سنوات حبس، و"محمد .غ.م" 50 سنة أمين شرطة مفصول منذ عشرين عاما، ومقيم القاهرة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية "تزوير".

وأوضحت التحريات قيام المتهم الأول باتخاذ مسكنه الكائن بالعنوان وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها، باستخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، بينما يتولى الثانى بيع وترويج تلك المحررات لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسمونها فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبطهما وعثر بحوزتهما وبمسكنيهما على العديد من أدوات جريمتهم ونماذج أختام وأجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى تستخدم فى التزوير، "جواز سفر باسم المتهم الأول بمهنة صحفى حر على خلاف الحقيقة "تم استخراجه بموجب مستندات مزورة نماذج لأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من السفارات والقنصليات الأجنبية - كمية كبيرة من [ شهادات الميلاد - شهادات الوفاة – وثائق الزواج – إشهارات الطلاق – شهادات دراسية ] مزورة بالكامل - بطاقة تحقيق شخصية نقابة الصحفيين مفرغة البيانات والصورة ومعدة للتزوير - بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من مكاتب التوثيق وبصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات القضائية وبصمات أختام مفرغة لشعار الدولة بدون بيانات معدة لملأها ببيانات الجهات المطلوب تزوير مستندات لها وشهادات دراسية منسوبة لــ[ كلية التجارة "جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس ، جامعة الزقازيق"، كلية الإعلام جامعة القاهرة ، دبلوم صنايع ودبلومات ثانوية، ثانوية عامة والثالث الإعدادى] ممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة لجهات إصدارها .

وأيضا شهادات تحركات خالية البيانات " مزورة بالكامل " وشهادات وفاة، شهادات ميلاد، شهادات تأمينات اجتماعية، نماذج استعلام تأمينات اجتماعية، سجلات تجارية و توكيلات بيع سيارات.

وبمناقشة المتهمين أقرا بنشاطهما وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض للنيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إحالة "دعبول" السورى للجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات