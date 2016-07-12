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مصرع سائق فى حادث تصادم على طريق أجا المنصورة

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مصرع سائق فى حادث تصادم على طريق أجا المنصورة مصرع سائق فى حادث تصادم على طريق أجا المنصورة
لقى سائق فى الدقهلية مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى "فان" على طريق أجا المنصورة، أمام قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة أجا أمام قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه حال قيام المدعو أحمد الداش محمود 28 سنة سائق مقيم محافظة أسيوط بقيادة السيارة "ى د ج 5731 نقل" باتجاه المنصورة اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى تخطية الجزيرة الوسطى إلى الطريق المقابل واصطدم بالمواجهة بالسيارة رقم "ن ع ى 218 نقل فان" قيادة المدعو جون جمال حديد 39 سنة سائق مقيم دائرة قسم أول.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية، وبسؤال قائد السيارة الأولى وزوجة المتوفى أيدا نتيجة الفحص، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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