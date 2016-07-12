بالصور..في جنازة عسكرية مهيبة بني سويف تودع شهيدها لمثواه الأخير

تقدم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، جنازة الشهيد جندي مجند”مصطفى سلامة محمد عبدالغني سلامة”، ابن مدينة الواسطى، والذي استشهد، أمس الإثنين، بالعريش، حيث أدى المحافظ صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد المغربي البحري بمدينة الواسطى.

> وشيع الآلاف من الأهالي جثمان الشهيد، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة انطلقت من أمام المسجد، مرددين العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب، قبل نقل جثمان الشهيد لدفنه بمقابر الأسرة، شرق النيل بدائرة الواسطى.

وحضر الجنازة السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، والعقيد محمد على المستشار العسكري للمحافظة، و العميد أحمد عيطة رئيس مدينة الواسطى، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.