أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور..في جنازة عسكرية مهيبة بني سويف تودع شهيدها لمثواه الأخير

Google+ Print
صلاة الجناز على جثمان الشهيد

صلاة الجناز على جثمان الشهيد

تقدم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، جنازة الشهيد جندي مجند”مصطفى سلامة محمد عبدالغني سلامة”، ابن مدينة الواسطى، والذي استشهد، أمس الإثنين، بالعريش، حيث أدى المحافظ صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد المغربي البحري بمدينة الواسطى.
> وشيع الآلاف من الأهالي جثمان الشهيد، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة انطلقت من أمام المسجد، مرددين العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب، قبل نقل جثمان الشهيد لدفنه بمقابر الأسرة، شرق النيل بدائرة الواسطى.

 

 

 

 

IMG_1061

IMG_1047

وحضر الجنازة السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، والعقيد محمد على المستشار العسكري للمحافظة، و العميد أحمد عيطة رئيس مدينة الواسطى، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا