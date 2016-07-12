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5 مليون جنيه لتطوير مستشفى الداخلة والفرافرة وإنشاء مستشفى باريس بالوادى الجديد

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5 مليون جنيه لتطوير مستشفى الداخلة والفرافرة وإنشاء مستشفى باريس بالوادى الجديد 5 مليون جنيه لتطوير مستشفى الداخلة والفرافرة وإنشاء مستشفى باريس بالوادى الجديد

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أن خلال لقاءه بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وافق على منح المحافظة مبلغ 5 مليون جنيه، لمدة ستة أشهر للتعاقد مع أطباء فوق سن الستين، واستشاريين لسد العجز فى الأطباء المتخصصين، بحيث يتم تحديد التخصصات المطلوبة، والتعاقد مع أطباء من جميع المحافظات والجامعات، على أن يتم تجديد المبلغ فور الانتهاء من المدة المحددة، وهى ستة أشهر.

وأضاف اعشاوى، أن الوزير وافق على إصلاح المقايسة المقدمة لإصلاح 7 عيادات متنقلة، وهى عبارة عن سبع سيارات مرسيدس معطلة منذ سنوات، بحيث يتم صرف القيمة من وزارة الصحة.

كما أضاف المحافظ، بأن الوزير وافق على تطوير مستشفى الداخلة العام، ومستشفى الفرافرة المركزى، وأكد الوزير على إنشاء مستشفى باريس، خلال العام المالى الحالى 2016/2017.

على جانب آخر وافقت الدكتورة مايسة نائب الوزير لشئون السكان، على عقد دورات تدريبية للسيدات بجميع المراكز الإدارية بالمحافظة، وأفادت بأنها ستقوم بزيارة للمحافظة، خلال الأيام القليلة القادمة لهذا الغرض.

 

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