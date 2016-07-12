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«العليا للإنتخابات»: اجتماع فور وصول تقرير «النواب» حول وفاة النائب سيد فراج

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«العليا للإنتخابات»: اجتماع فور وصول تقرير «النواب» حول وفاة النائب سيد فراج «العليا للإنتخابات»: اجتماع فور وصول تقرير «النواب» حول وفاة النائب سيد فراج

اللجنة العليا للانتخابات

قال مصدر قضائي باللجنة العُليا للانتخابات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، إن ” اللجنة ستعقد اجتماعًا فور وصول تقرير مجلس النواب بشأن وفاة النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة، عضو ائتلاف دعم ، لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح طبقًا لقانون انتخابات مجلس النواب، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف المصدر، أنه “يتعين أن ينعقد البرلمان لإعلان خلو مقعد حدائق القبة رسميًا بوفاة النائب سيد فراج، وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك القرار”.

وأِشار إلى أنه سيتم فتح باب الترشح على المقعد الذي خلا بالمجلس، وإجراء انتخابات تكميلية مرة أخرى على مقعد هذه الدائرة خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب.

وأردف أن اللجنة مستمرة في عملها حتى الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة تعد حاليًا تقريرًا مفصلًا حول الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تم اتباعها من قبل في الانتخابات التكميلية بدائرة طلخا ونبروه بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان للقائه مع السفير الإسرائيلي، وكذلك في دائرة الفيوم بوفاة النائب محمد مصطفى الخولي.

وتنص المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، على أنه:” إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفقًا لأسبقية الترتيب، أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه”.

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