زوج نوال الكويتية يشاركها العزف في حفل دبي

يقولون: ” كل شيء إذا قسّمته على اثنين يقلّ وينقص إلا الحب يزيد “.. وهكذا زاد الحب والرومانسية اللذان قدمتهما نجمة الخليج الأولى المطربة نوال الكويتية في أغاني ألبومها الجديد، من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بعد أن قسمت حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم قبل أيام في دبي، احتفاءً بإطلاق ألبومها الجديد.

وتخلل القسمان استراحة قصيرة، بحسب البيان الصادر عن روتانا اليوم الثلاثاء، حيث قدمتها على المسرح الإعلامية جومانا بو عيد، وقدمت نوال في الفقرة الأولى 12 أغنية، وفي الفقرة الثانية 8 أغاني ليُصبح المجموع 20 أغنية هي عدد ألبومها الجديد.

ويتضمن الالبوم: ( هّدي بالك، إشسوي به، بسم السهر، ما بي أكون الصح، تعلمنا، سيبو من سابك، أرسبه، لا جديد، يا وجه الله، عيب عليكو، مثل النسيم، لا تقتلوا الصغار، حالتي حاله، بابك وبابك، أنا زعلت، ما مات حبي لك، بروح، ما أبي منك كثير، أكو مثلك، وصحّيتني).

ورافق غناء نوال عزفًا في الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري، حيث امتلئ عن بكرة أبيه بالجمهور المحب والمتعطش لأغاني وفن نوال.

زوج نوال .. الملحن مشعل العروج، عدا عن فرقة موسيقية مؤلفة من52 عازفًا يقودهم المايسترو هاني فرحات. وكان بين حضور الحفل العديد من الشخصيات الرسمية والكثير من صنّاع الموسيقى وأهل الإعلام وجمهور نوال الذي جاء ليحتفي بجديدها.

وأكد الأستاذ سالم الهندي، رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أن الحفل أدى غرضه، وحقق نجاحًا كبيرًا لاسيما وأنه الحفل الأول الذي تم بث أغانيه على الهواء مباشرة في تجربة فريدة من خلال موقع : www.rotanalive.com

وجاء الحفل مبهرًا على صعيد ديكور المسرح وتقنيات هندسة الصوت والإضاءة، حيث تم الاستعانة بطاقم لبناني جاء خصيصًا لإنجاز المهمة، وتولى المخرج باسم كريستو إخراج الحفل، حيث سيتم لاحقًا بثه عبر قنوات روتانا خليجية وموسيقى ووناسة.

يذكر أن حفل الفنانة نوال الكويتية كان برعاية “غنوة”، وهو تطبيق للهاتف الذكي الذي يعطي الفرصة لكل موهبة غنائية بالوطن العربي للغناء بأفضل تجربة لفنانه المفضل والتواصل معه.

ويعتبرهذا التطبيق ثمر جهود شباب عربي مدعوم من شركات رائدة في الفن والموسيقى، وفي مقدمتهما شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.