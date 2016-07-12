بلدية دبي تطلق نظام تقييم المباني الخضراء في الإمارة "السعفات"

أطلقت بلدية دبي رسميا اليوم نظام تقييم المباني الخضراء في الإمارة "السعفات" سيتم تطبيقه على جميع أنواع المباني في الإمارة السكنية والتجارية والصناعية وغيرها من المرافق، ويهدف الى تحسين أداء المباني في إمارة دبي عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والمواد وتحسين الصحة العامة للسكان وسلامتهم.

وتنقسم السعفات إلى أربع فئات " السعفة البرونزية والسعفة الفضية والسعفة الذهبية والسعفة البلاتينية" حيث يعد تطبيق معايير السعفة البرونزية إلزاميا لجميع الملاك والمستثمرين والمطورين في حين سيتم تشجيعهم لتطبيق المزيد من المعايير ووضعها موضع التنفيذ للحصول على تصنيفات النظام المتقدمة الأخرى مع الإشارة إلى أن هذه المعايير المدرجة في مختلف الفئات المذكورة تحقق خفض النسبة الكربونية وتوفير الطاقة ومتطلبات البيئة الداخلية الصحية والتطبققات الذكية ومتطلبات الابتكار وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.

ويمثل نظام السعفات مخرجات تستهدف تحسين أداء المباني في إمارة دبي عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والمواد وتحسين الصحة العامة للسكان وسلامتهم بواسطة تعزيز التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل للمباني لإرساء دعائم مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح وتمتد هذه المخرجات والأهداف لتشمل التطبيق العملي لإنشاء مباني واستخدام عمليات تزيد من كفاءة استخدام الموارد والطاقة والمياه والتقليل من التأثيرات السلبية للمباني على صحة الإنسان والبيئة خلال دورة حياة المباني عن طريق اختيار أفضل المواقع للبناء مرورا بتصميم المبنى وإنشائه وتشغيله وصيانته الدورية وصولا إلى إزالته وإعادة تدويره.

وأكد سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي - خلال مؤتمر صحفي اليوم - أن دبي وانسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قطعت أشواطا كبيرة نحو تحقيق أهدافها في أن تكون المدينة الأولى عالميا على صعيد الاستدامة حيث أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات التي ولن تكون آخرها نظام تقييم المباني الخضراء في دبي "السعفات".

وأوضح ان لائحة تقييم المباني الخضراء في إمارة دبي "السعفات" تأتي عملا بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه لله" للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة وخلق بيئة صحية آمنة للمجتمع وفقا لأعلى المعايير العالمية وترجمة لاهتمام إمارة دبي ببيئتها وصحة وإسعاد قاطنيها وتعزيزا لدورها التنافسي عالميا في شتى المجالات ووفقا لاستراتيجيات حكومة دبي حيث يعمل تطبيق معيار "السعفات" على تعزيز الريادة والقيادة التنافسية لدبي وعلى خلق فرص استثمارية وأسواق جديدة تعزز من اقتصاديات الإمارة.

وأشار لوتاه إلى أن نظام السعفات في خطواته الأولى يهدف إلى تحقيق رؤية بلدية دبي الإستراتيجية بحلول 2021 لتكون البلدية مرجعية عالمية لتطوير دبي كأولى مدن العالم ذكاء واستدامة ..منوها بان بلدية دبي أطلقت في وقت سابق من العام الحالي خطتها الإستراتيجية السادسة ( 2016 - 2021 ) التي تهدف إلى تكريس أهداف خطة دبي 2021 والتي من أبرز مرتكزاتها الاستدامة وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة الناس وهذا ما يترجمه نظام السعفات عمليا على أرض الواقع.

وقد أقر نظام السعفات عددا من المتطلبات والاشتراطات العامة المتعلقة بمواصفات المباني الخضراء كالتصميم البيئي للمبنى وحيوية المبنى وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة الموارد وغيرها وتنبثق عن كل من هذه المواصفات اشتراطات فرعية والتي بدورها تنبثق عنها عدة معايير فرعية أخرى تصب في مجملها لصالح خلق نظام فاعل وكفء قادرة على تحقيق الهدف الرئيسي في الوصول إلى الاستدامة المنشودة.