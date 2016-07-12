المتحدث باسم البحرية الليبية يرفض التعليق على ما يجرى فى قاعدة بوستة بطرابلس

رفض المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع، منذ قليل، التعليق على الأحداث التى تجرى فى قاعدة بوستة البحرية بالعاصمة طرابلس فيما أكد رئيس لجنة الترتيبات الأمنية فى العاصمة الليبية طرابلس، العميد عبد الرحمن الطويل، أنه يتواجد خارج ليبيا ولا يمتلك أى معلومات حول ما يجرى فى العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر إعلامية ليبية أن متظاهرين اقتحموا مقر إقامة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى التى يترأسها فائز السراج فى قاعدة بوستة البحرية احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التى تعيشها طرابلس، مؤكدة قطع عدد من المتظاهرين لخدمة الإنترنت عن أعضاء المجلس الرئاسى والكتائب المسلحة المنحدرة عن مدينة مصراتة التى تحمى أعضاء الحكومة.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن عددا من المتظاهرين المسلحين دخلوا لمقر شركة "ليبيانا" وقطعوا خدمة الإنترنت عن القاعدة البحرية فى بوستة التى تحميها كتائب مسلحة من مدينة مصراتة، موضحة أن أعضاء المجلس الرئاسى انتقلوا للعمل من مقر الحكومة الليبية أمس الإثنين ويتخذون من قاعدة بوستة البحرية مقر إقامة لهم.

متظاهرون يقطعون الإنترنت عن مقر الحكومة الليبية بطرابلس بعد اقتحامه