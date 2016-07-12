تأجيل محاكمة شقيق وزير التنمية المحلية فى قضية شيك بدون رصيد لـ 25 يوليو

قررت محكمة جنح الدقى، تأجيل المعارضة المقدمة من محمد ذكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه باصدار شيك بدون رصيد لجلسة 25 يوليو للإطلاع على المذكرات.

كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، قد قضت غيابيا بالسجن 3 سنوات على المتهم، فى البلاغ رقم 13337 جنح الدقى لسنه 2015 ضد محمد ذكي مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون 670 ألف جنيه لصالحه، من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.

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