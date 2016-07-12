السجن من 3 لـ5 سنوات للمتهمين بالتسبب فى مصرع 9 بعقار منيا القمح المنهار

قررت محكمة جنح استئناف منيا القمح بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طارق الحلوانى، وبحضور محمود صلاح وكيل نيابة منيا القمح، محاكمة كل من "مجدى محمود سكينة" بالسجن 7 سنوات و5 سنوات لكل من "هانى محمد جمال" قائد حفار، و"محمد عزت" قائد حفار و3 سنوات لـ"عزيز عبد الحميد" مهندس، وذلك فى واقعة انهيار عقار منيا القمح، كما قررت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع تعويض مادى للمجنى عليهم 10 آلاف جنيه.

وكانت نيابة منيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت 5 من المتهمين ومعهم المقاول الهارب إلى محكمة الجنح.

وقررت نيابة منيا القمح، بمعرفة أحمد البوشى مدير النيابة، حبس المهندس المسئول عن بناء قطعة أرض ملاصقة للعقار المنهار، وصاحب قطعة الأرض، المشرف الفنى بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح المسئول عن منطقة العقار المنهار، وسائقى الحفارين المستخدمين فى أعمال الحفر، فى قطعة الأرض، بتهمة القتل العمد والإهمال الجسيم الذى أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من سكان العقار المنهار.

وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح.

وتم انتشال 9 جثث لكل من "رحمة محمد عيداروس" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، وشقيقتها "رحمة" 8 سنوات و"أحمد ماهر" 7 سنوات و"هدى أبو الفتوح الهوارى" 60 سنة و"أمل محمد عبد الحميد عيداروس" 17 سنة طالبة بالصف الأول و"ملك محمد عبد المجيد" 8 سنوات، و"أمنية محمد عبد الرحمن" 11 سنة و"مشيرة أمين السيد عطوة" 42 سنة و"أحمد عبد الرحمن" 17 سنة، كما تم إصابة 7 أشخاص من سكان العقار.

وتبين قيام أحد جيران العقار المنهار ببناء عقار على قطعة أرض مجاورة، وتسببت أعمال الحفر فى انهيار العقار حيث قام المهندس بالحفر 6 أمتار زيادة عن الحفر المطلوب.

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