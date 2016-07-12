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بالصور..محافظ الأقصر يبحث مع مسئولي منظمة السياحة العالمية إعداد مؤتمر سياحة المدن

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جانب من اجتماع المحافظ مع مسئولي منظمة السياحة العالمية

جانب من اجتماع المحافظ مع مسئولي منظمة السياحة العالمية

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، زولتان سوماجى المدير التنفيذى للتنسيق والعلاقات لمنظمة السياحة العالمية، و منير رايس الرئيس التنفيذى لتنسيق وتنظيم المؤتمرات في المنظمة، وكارلا نود مستشار الأمن الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويرافق الوفد خلال زيارته للأقصر، الدكتور عادل المصرى مدير عام العلاقات السياحية، و منال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بهيئة تنشيط السياحة المصرية.

وناقش الجانبان استعدادات استضافة المحافظة، للقمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن، المقام على مدار يومى 30 ، 31 أكتوبر المقبل، بحضور وزراء السياحة، بالدول الأعضاء بالمنظمة، كما تستضيف الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، يومى 1، 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة ممثلى 35 دولة أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة بالإضافة إلى عدد من ممثلى شركات السياحية العالمية، والشخصيات العامة.

وقد وقع اختيار أعضاء منظمة السياحة العالمية على للمرة الأولى، لاستضافة مؤتمر سياحة المدن و لرئاسة المجلس التنفيذى للمنظمة هذا العام، تتويجًا لاختيار الأقصر عاصمة للسياحة العالمية لعام 2016.

ويذكر أن يحيى راشد، وزير السياحة، ترأس فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، والتى عقدت فى مدينة مالاجا بأسبانيا، خلال الفترة من 9-11 مايو، بمشاركة 32 دولة من الدول الاعضاء، وقد نجحت المساعى المصرية، من خلال التعاون والتنسيق القائم بين وزارتى الخارجية والسياحة، إستضافة مصر لفعاليات الجلسة 104 للمجلس هذا العام 2016، وذلك بالتزامن مع إستضافة مصر للقمة الخامسة لسياحة المدن نهاية هذا العام.

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