تأجيل محاكمة 28 متهمًا بـ«خلية دمياط» الإرهابية لـ 21 سبتمبر المقبل

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 28 متهما، بقضية “خلية دمياط الارهابية”، لجلسة 21 سبتمبر لعرض الأحراز على اللجنة الفنية.

اتهمت النيابة المتهمين بأنهم فى الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.