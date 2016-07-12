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باحثون أمريكيون: المصابون بقصور القلب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 70%

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باحثون أمريكيون: المصابون بقصور القلب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 70% باحثون أمريكيون: المصابون بقصور القلب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 70%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين أصيبوا بقصور فى القلب بعد أول أزمة قلبية لديهم خطر أكبر للإصابة بالسرطان بالمقارنة مع الناجين من النوبات القلبية دون قصور القلب.

ووفقاً للدراسة التى نشرت اليوم فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أشار الباحثون إلى أن فشل أو قصور القلب يمكن أن يؤثر على بنية القلب والطريقة التى يعمل بها وبمرور الوقت يجعله غير قادر على ضخ كمية كافية من الدم والأكسجين لتلبية احتياجات الجسم، ويرتبط ذلك مع ارتفاع خطر الوفاة.

على الرغم من أن السرطان يعتبر عادة قضية منفصلة عن أمراض القلب، قد أجريت دراسات لتحديد وجود علاقة بين أمراض القلب وزيادة خطر الاصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون زيادة خطر الإصابة بالسرطان بين مرضى فشل القلب بنسبة 70%، للذين أصيبوا بقصور فى القلب بعد أول أزمة قلبية بالمقارنة مع الناجين من النوبات القلبية دون قصور القلب.

وأضافت فيرونيك روجر، المؤلف البارز فى الدراسة ومدير معهد مايو كلينيك الطبى أن السرطان يشكل عبئا هائلا على المجتمع، إضافة إلى مرض القلب، لذلك يجب العناية بالجسم لتجنب الأمراض ومنع الوفاة المبكرة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical Xpress”، وذلك فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.


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