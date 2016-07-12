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الأهلي يسعى لتخطي الحدود في دور الـ 16 لكأس مصر

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الأهلي يسعى لتخطي الحدود في دور الـ 16 لكأس مصر الأهلي يسعى لتخطي الحدود في دور الـ 16 لكأس مصر

أرشيفية

يلتقي فريق النادي الاهلي، مساء اليوم الثلاثاء، بنظيره حرس الحدود، في إطار مباريات دور الـ 16 لكأس .

اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن جمال الغندور، حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود، حيث  يدير اللقاء الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كلاً من هاني العراقي، ومحمد محمود عباس، وشريف حسن حكماً رابعاً،

اللقاء فى السادسة والنصف مساء، وصعد الأهلى لدور الـ16 فى الكأس بعد الفوز على ديروط بثلاثية نظيفة، فيما تأهل الحرس لذا الدور بعد الفوز بثلاثية نظيفة أيضاً على المنصورة .

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