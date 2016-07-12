غدا…إفتتاح أول مدينة ثلجية بالسعودية

‫تشهد العاصمه السعوديه “الرياض ” غدا الأربعاء 13يوليو إفتتاح أول وأكبر مدينة ثلجية بالعثيم مول الربوة بالرياض، على مساحة 5000 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بـ100 مليون ريـال، وبطاقة استيعابية كبرى تصل إلى 350 شخصا في الساعة.

وقال فهد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي للشركة إن “إطلاق هذا المشروع السياحي الكبير يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030، وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعزيز السياحة الداخلية وتطويرها وتحويلها إلى صناعة ذات جذب ومنافع اقتصادية واجتماعية هامة تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتوظيف المزيد من أبناء وبنات الوطن”، مؤكداً أهمية هذا المشروع الحديث والمبتكر لتنويع الخدمات والأنشطة الترفيهية الجاذبة في العاصمة الرياض.