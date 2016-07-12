أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قطط برية متوحشة تهاجم أهالي الأقصر وتصيب 6 أشخاص

Google+ Print
قطط برية متوحشة تهاجم أهالي الأقصر وتصيب 6 أشخاص قطط برية متوحشة تهاجم أهالي الأقصر وتصيب 6 أشخاص

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:
> أصيب 6 من أهالي منطقة الصوالحية في الأقصر إثر هجوم “قطط برية متوحشة” على مدينة البياضية جنوب شرقي المحافظة.

وقال يوسف العريني، مدرس، إن قططًا برية متوحشة، ظهرت في المنطقة منذ عدة أيام ، ولفتت أنظار الأهالي، الذين فوجئوا بهجومها.

وأضاف يوسف محمد، من الأهالي، أن القطط هاجمت الأهالي بشكل غريب في الشوارع، مشيرًا إلى أنها ربما تكون جاءت من المنطقة الجبلية المتاخمة للمنطقة السكنية.

وتابع: “المصابون في الهجوم ، نقلوا لتلقي العلاج بالوحدة الصحية بالحبيل وبمستشفى الأقصر الدولي وحالتهم الصحية مستقرة “.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا