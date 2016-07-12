قطط برية متوحشة تهاجم أهالي الأقصر وتصيب 6 أشخاص

مراسل«ONA»:

> أصيب 6 من أهالي منطقة الصوالحية في الأقصر إثر هجوم “قطط برية متوحشة” على مدينة البياضية جنوب شرقي المحافظة.

وقال يوسف العريني، مدرس، إن قططًا برية متوحشة، ظهرت في المنطقة منذ عدة أيام ، ولفتت أنظار الأهالي، الذين فوجئوا بهجومها.

وأضاف يوسف محمد، من الأهالي، أن القطط هاجمت الأهالي بشكل غريب في الشوارع، مشيرًا إلى أنها ربما تكون جاءت من المنطقة الجبلية المتاخمة للمنطقة السكنية.

وتابع: “المصابون في الهجوم ، نقلوا لتلقي العلاج بالوحدة الصحية بالحبيل وبمستشفى الأقصر الدولي وحالتهم الصحية مستقرة “.