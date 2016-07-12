مندوب عمان بالجامعة العربية: ندعم الأمين العام الجديد لتعزيز التكافل العربى

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير على بن أحمد بن حارب العيسائى كمندوب دائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية خلفًا للسفير الشيخ خليفة بن على الحارثى الذى انتقل إلى نيويورك ليشغل منصب مندوب السلطنة فى الأمم المتحدة.

وقال العيسائى فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أنه تشرف بلقاء الأمين العام أحمد أبو الغيط وقدم نسخة من خطاب تعيينه مندوبًا للسطنة لدى جامعة الدول العربية.

وأضاف أنه نقل للأمين العام تحيات معالى يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى السلطنة، ودعم سلطنة عمان للجامعة العربية ودعمها أيضًا له كأمين عام جديد للجامعة العربية.

وأكد أن سلطنة عمان دائمًا وأبدًا مع الإجماع العربى ومع كل ما يدعو إلى التكافل والتنسيق العربى فى السياسات العربية ونبذ كل الخلافات العربية، وهذا ما تقوله دائمًا سلطنة عمان.

يشار إلى أن السفير الدكتور على العيسائى كان يشغل منصب قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية فى الخارجية العمانية بعد أن كان قبل ذلك سفيرًا لسلطنة عُمان لدى تونس.

الجدير بالذكر أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان كان قد أصدر مرسومًا سلطانيًا رقم ( 29 /‏ 2016 ) بتاريخ 2 يونيو 2016 والذى يقضى بتعيين السفير الدكتور على بن أحمد بن حارب العيسائى سفيرًا للسلطنة فوق العادة، ومفوضًا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبًا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية خلفا للسفير خليفة بن على الحارثى.

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