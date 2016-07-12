أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مندوب عمان بالجامعة العربية: ندعم الأمين العام الجديد لتعزيز التكافل العربى

Google+ Print
مندوب عمان بالجامعة العربية: ندعم الأمين العام الجديد لتعزيز التكافل العربى مندوب عمان بالجامعة العربية: ندعم الأمين العام الجديد لتعزيز التكافل العربى
تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير على بن أحمد بن حارب العيسائى كمندوب دائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية خلفًا للسفير الشيخ خليفة بن على الحارثى الذى انتقل إلى نيويورك ليشغل منصب مندوب السلطنة فى الأمم المتحدة.

وقال العيسائى فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أنه تشرف بلقاء الأمين العام أحمد أبو الغيط وقدم نسخة من خطاب تعيينه مندوبًا للسطنة لدى جامعة الدول العربية.

وأضاف أنه نقل للأمين العام تحيات معالى يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى السلطنة، ودعم سلطنة عمان للجامعة العربية ودعمها أيضًا له كأمين عام جديد للجامعة العربية.

وأكد أن سلطنة عمان دائمًا وأبدًا مع الإجماع العربى ومع كل ما يدعو إلى التكافل والتنسيق العربى فى السياسات العربية ونبذ كل الخلافات العربية، وهذا ما تقوله دائمًا سلطنة عمان.

يشار إلى أن السفير الدكتور على العيسائى كان يشغل منصب قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية فى الخارجية العمانية بعد أن كان قبل ذلك سفيرًا لسلطنة عُمان لدى تونس.

الجدير بالذكر أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان كان قد أصدر مرسومًا سلطانيًا رقم ( 29 /‏ 2016 ) بتاريخ 2 يونيو 2016 والذى يقضى بتعيين السفير الدكتور على بن أحمد بن حارب العيسائى سفيرًا للسلطنة فوق العادة، ومفوضًا لدى جمهورية العربية ومندوبًا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية خلفا للسفير خليفة بن على الحارثى.


>- أبو الغيط يوجه بتنشيط عمل الأمانة العامة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر