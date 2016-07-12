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صراع الصفقات – تقرير: فيرمايلين يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

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صراع الصفقات – تقرير: فيرمايلين يرغب في العودة للدوري الإنجليزي صراع الصفقات – تقرير: فيرمايلين يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

يرغب توماس فيرمايلين مدافع برشلونة في العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن فيرمايلين يرغب في العودة إلى إنجلترا مرة أخرى، عقب فشل رحلته مع برشلونة.

وكان الدولي البلجيكي قد وضع على قائمة الانتقالات من قبل برشلونة بعد أن لعب 21 مباراة فقط بكل المسابقات خلال موسمين مع النادي الكتالوني، ويرغب الفريق في الحصول على مبلغ 12 مليون يورو ثمنا له.

ولم تهتم أي أندية بضم فيرمايلين خلال سوق الانتقالات الصيفية سوى روما الذي تقدم بعرض لضمه، وينتظر برشلونة عرضا من وست هام يونايتد لبيعه.

ويرغب فيرمايلين أن يعود للدوري الإنجليزي بعد عامين من رحيله عنه، وقد يوافق على اللعب لوست هام إلا في حالة تقدم ليفربول أو إنتر ميلان بعرض له حسب التقرير الإسباني.

وكان برشلونة قد وقع مع فيرمايلين في أغسطس 2014 بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني من أرسنال، وفاز مع النادي الكتالوني بالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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