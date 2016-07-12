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صراع الصفقات – وكيله: لا نفهم نيوكاسل.. سيسوكو يجب أن يرحل

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صراع الصفقات – وكيله: لا نفهم نيوكاسل.. سيسوكو يجب أن يرحل صراع الصفقات – وكيله: لا نفهم نيوكاسل.. سيسوكو يجب أن يرحل

قال وكيل أعمال موسى سيسوكو لاعب نيوكاسل يونايتد إن فريق موكله يجب أن يكون مسؤولا عن مستقبله، كما استنكر السعر المرتفع الذي حدده الماكبايس لبيعه.

وكان نيوكاسل يونايتد قد حدد في وقت سابق مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني كسعر لموسى سيسوكو إذا ما أراد أي فريق ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وصرح وكيل الدولي الفرنسي لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي "لا نفهم نيوكاسل، كنا قد اتفقنا على أن يستمر موسى لموسم إضافي ليساعد الفريق".

وأضاف "لقد فعل أفضل ما بإمكانه، لطالما قال النادي إن موسى بإمكانه الرحيل بسعر 18 أو 25 مليون يورو كحد أقصى، نأمل أن يكون رافاييل بينيتث مدرب الفريق ورئيس النادي مسؤولان عن مستقبل موسى".

وتابع "لطالما كان سيسوكو له ولاء لنيوكاسل واحترم النادي وجماهيره، نحن نرغب في أن يسير كل شيء على ما يرام".

وشارك سيسوكو مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 في 6 مباريات من أصل 7 كما لعب 110 دقيقة في نهائي البطولة الذي خسره الديوك لصالح البرتغال بهدف دون رد.

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