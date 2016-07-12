صراع الصفقات – إنتر ميلان: لن نبيع إيكاردي

قال بيرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان إنه لن يبيع ماورو إيكاردي مهاجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية بجانب واندا نارا زوجة إيكاري قد أكدوا أن اللاعب سيرحل خلال سوق الانتقالات الصيفية نظرا لحاجة إنتر ميلان للأموال.

وصرح أوسيليو لصحيفة "آس" الإسبانية: "إيكاردي جدد عقده منذ عام مضى، أعطيناه شارة القيادة ولن يرحل عنا".

وأضاف "كل شيء أخر يقال هو مجرد تكهن لا أكثر".

وسجل إيكاردي 52 هدفا مع إنتر ميلان في 102 مباراة، ويرغب أتليتكو مدريد في الحصول على خدمات اللاعب حسب تقارير صحفية.