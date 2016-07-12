عبدالله بن زايد يفتتح المبنى الجديد لسفارة الدولة في نيقوسيا

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يوم أمس بحضور فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص المبنى الجديد لسفارة الدولة في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

ورفع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفخامة رئيس جمهورية قبرص علم دولة الإمارات أمام مبنى السفارة الجديد وأزاحا الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاحه وتفقدا أقسامه .

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن افتتاح سفارة دولة الإمارات في نيقوسيا يدل على الاهتمام والثقة التي توليها حكومة دولة الإمارات لقبرص وضرورة المضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب سموه عن سعادته بافتتاحه المبنى الجديد لسفارة الدولة في قبرص .. مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات تثمن الدور المتميز الذي يقوم به فخامة الرئيس القبرصي تعزيزا لمسيرة التقدم والنماء التي تشهدها بلاده.

من جانبه أعرب فخامة رئيس جمهورية قبرص عن سعادته بحضور افتتاح المقر الجديد لسفارة لدولة الإمارات في نيقوسيا والذي من شأنه المساعدة في دعم التواصل بين البلدين الصديقين والحفاظ على العلاقات الثنائية القوية والمتميزة التي تجمعهما.

ونوه بحصول مواطني دولة الإمارات على الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دول الاتحاد الأوروبي " الشينغن".. و ذكر أن بلاده تعد من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي دعمت إعفاء دولة الإمارات من تأشيرة " الشينغن" خلال جميع المراحل خاصة عام 2012 عندما ترأست بلاده الاتحاد ..

مؤكدا تواصل العلاقة القوية التي تجمع بلاده مع الإمارات من خلال الاتحاد الأوروبي.. وثمن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لقبرص.

وتمنى التوفيق والنجاح لأول سفير لدولة الإمارات في قبرص .. مؤكدا أن العلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين تحقق فوائد كبيرة لهما.

حضر مراسم الإفتتاح .. معالي يوانس كاسوليدس وزير الشؤون الخارجية القبرصي وسعادة عبدالوهاب ناصر النجار سفير الدولة لدى جمهورية قبرص وعدد من السفراء الاجانب لدى العاصمة القبرصية.