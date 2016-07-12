حجز 765 سيارة مهملة في المصفح بأبوظبي

حجزت بلدية مدينة أبوظبي 765 سيارات مهملة متوقفة في المواقف العامة والساحات ، كما حررت أكثر من 3406 إنذارات بحق أصحاب السيارات المهملة والمشوهة لمظهر المدينة وذلك خلال الحملة المكثفة والشاملة التي نظمتها البلدية مؤخرًا في مصفح واستهدفت تخليص المدينة من مشوهات المظهر العام.

>

> وأكدت البلدية أنها حرصت أثناء الحملة على توعية الجمهور بأهمية نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها ، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت الحملة بترحيل عدد كبير من السيارات التي تجاوزت المهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز، مشيرة أن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل في الحفاظ على نظافة المدن وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها ، مشيرة أنها أزالت العديد من السيارات المختلفة الأنواع والقوارب التالفة والصهاريج والشاحنات.